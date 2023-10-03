Субсидія покриє лише частково: які норми використання опалення, газу та вивозу сміття

Варіантів соціальної норми на опалення є кілька в залежності від того, яким чином опалюється житло

Субсидія в Україні надається тим громадянам, які не можуть повноцінно самостійно сплачувати за комунальні послуги. Але об'єм таких послуг не безлімітний та регулюється соціальними нормами. Зокрема кількість спожитої електроенергії, вартість якої компенсуватиме держава, обмежена в залежності наявності чи відсутності газової колонки, чи централізованого постачання гарячої води.

Норми споживання розміщені на сайті Мінсоцполітики. Зазначимо, що опалення — найбільшої графи витрат українців серед комунальних послуг восени та взимку стосуються аж два пункти. Площа житла, на яку надається субсидія на утримання житла та опалення становить 13,65 кв.м на людину та додатково по 35,22 кв.м на кожну родину. Якщо субсидію отримує непрацездатна безробітна особа, яка живе сама, соціальна норма житла збільшується на 30%.

Друга норма опалення стосується порахованого споживання теплової енергії. Норма — 0,0383 Гкал на 1 кв.м опалювальної площі з коригуючим коефіцієнтом в опалювальний період. Щодо споживання природнього газу для опалення розраховується 4 кубометри на 1 кв.м опалювальної площі з аналогічним використанням коефіцієнта.

Соціальні норми споживання газу:

якщо є газова плита для приготування їжі — 3,3 кубометра на людину,

якщо є газова плита, але немає гарячого водопостачання та колонки — 5,4 кубометра на людину,

якщо є газова плита та газовий водонагрівач — 10,5 кубометра на людину.

Соціальні норми вивезення відходів:

якщо це тверді, великогабаритні ремонтні та рідкі відходи — 0,4167 кубометра на людину,

якщо немає централізованої системи водовідведення, але є водопостачання та вигрібна яма — рідких відходів можна 0,76 кубометра на людину, 3,6 кубометра на домогосподарство.

Раніше "Телеграф" розповідав про триваючий прийом документів на оформлення субсидій на опалювальний період 2023-2024 років. Якщо подати документи протягом двох місяців з його початку — 1 жовтня, то субсидія буде нарахована в повному обсязі.