Субсидия покроет частично: какие нормы использования отопления, газа и вывоза мусора

Вариантов социальной нормы на отопление несколько в зависимости от того, каким образом отапливается жилье

Субсидия в Украине предоставляется гражданам, которые не могут полноценно самостоятельно платить за коммунальные услуги. Но объем таких услуг не безлимитен и регулируется социальными нормами. В частности, количество потребленной электроэнергии, стоимость которой будет компенсировано государством, ограничено в зависимости от наличия или отсутствия газовой колонки, или централизованной поставки горячей воды.

Нормы потребления размещены на сайте Минсоцполитики. Отметим, что отопление — крупнейшая графа расходов украинцев среди коммунальных услуг осенью и зимой касается двух пунктов. Площадь жилья, на которую предоставляется субсидия на содержание жилья и отопления, составляет 13,65 кв.м на человека и дополнительно по 35,22 кв.м на каждую семью. Если субсидию получает живущее самостоятельно нетрудоспособное безработное лицо, социальная норма жилья увеличивается на 30%.

Вторая норма отопления касается рассчитанного потребления тепловой энергии. Норма – 0,0383 Гкал на 1 кв.м отапливаемой площади с корректирующим коэффициентом в отопительный период. По потреблению природного газа для отопления рассчитывается 4 кубометра на 1 кв.м отопительной площади с аналогичным использованием коэффициента.

Социальные нормы потребления газа:

если есть газовая плита для приготовления пищи – 3,3 кубометра на человека,

если есть газовая плита, но нет горячего водоснабжения и колонки – 5,4 кубометра на человека,

если есть газовая плита и газовый водонагреватель – 10,5 кубометра на человека.

Социальные нормы вывоза отходов:

если это твердые, крупногабаритные ремонтные и жидкие отходы — 0,4167 кубометра на человека,

если нет централизованной системы водоотвода, но есть водоснабжение и выгребная яма – жидких отходов можно 0,76 кубометра на человека, 3,6 кубометра на домохозяйство.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продолжающемся приеме документов на оформление субсидий на отопительный период 2023-2024 годов. Если подать документы в течение двух месяцев с начала — 1 октября, то субсидия будет начислена в полном объеме.