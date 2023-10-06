Деяким українцям треба наново подавати заяву на субсидію: про кого йдеться

Порядок дій розповіли у ПФУ

Початок опалювального сезону дедалі ближчий, а разом з ним зростуть і суми у платіжках: тим, чиї витрати на комунальні платежі перевищують 15% доходу, держава виплачує житлову субсидію. Більшості тих, хто отримував таку допомогу раніше, її перепризначать автоматично, однак є випадки, коли потрібно заново подати заяву та декларацію.

Про те, як нараховується субсидія у разі зміни складу сім’ї, розповіли у Пенсійному Фонді. Для надання допомоги на оплату комунальних послуг кількість членів домогосподарства визначають на початку місяця, з якого призначається така виплата. Це регулюється пунктом 24 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затвердженого урядовою постановою від 21 жовтня 1995 р. № 848.

У випадку, коли сім’я вже отримує субсидію, а кількість зареєстрованих у домогосподарстві людей зменшилася, то розрахунок субсидії цього місяця ще буде здійснено на основі попередніх даних.

Проте з наступного місяця виплати надаватимуться на основі нових даних. У такому разі одержувач має знову звертатися до органів ПФУ, писати нову заяву та подавати оновлену декларацію про доходи.

"У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, особа, якій призначено субсидію, має протягом 30 календарних днів повідомити про це орган Пенсійного фонду України, який призначає субсидію", — наголосили у Фонді.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібні для того, щоби подати заяву на отримання такого виду допомоги від держави. Для ВПО їх кількість може бути більшою, зокрема може знадобитися договір про оренду та довідка внутрішнього переселенця.