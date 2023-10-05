Время заканчивается: кому нужно снова подать документы на субсидию
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Для автоматического оказания помощи на отопительный период нужно либо обновить имущественные данные, либо подать комплект документов снова
Для того чтобы подать документы на субсидию на отопительный период и получить ее в полном объеме у украинцев есть еще два месяца. Закончить с оформлением нужно до 1 ноября.
Пенсионный фонд в Черновицкой области сообщает, что по истечении срока получения жилищной субсидии в Пенсионном фонде самостоятельно назначают субсидию на следующий период. Однако есть домохозяйства, которым субсидию не назначат автоматически. Среди причин:
- Наличие в составе лиц достигших 18-летнего возраста на начало периода,
- Есть члены домохозяйства не имеющие дохода или не превышающий размер минималки в период, учитываемый при расчете субсидии,
- Если лицо из состава домохозяйства не платит единый социальный взнос на общеобязательное государственное страхование (с исключением),
- Если кто-то из домохозяйства находился за границей более 60 дней (также есть исключение).
Для получения субсидии в отопительный период обращаться с новым заявлением, а не просто уточнить данные:
- ВПЛ, получающие пособие на оплату счетов по фактическому месту жительства,
- Домохозяйствам, в составе которых количество фактически живущих людей меньше, чем количество зарегистрированных официально,
- Арендаторам жилья.
Назначить субсидию людям, перечисленным выше, Пенсионный фонд может только после предоставления нового заявления и декларации о доходах. Напомним, информация о предоставлении или непредоставлении жилищной субсидии поступит в течение 10 дней.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия в Украине назначается только на социальные нормативы использования воды, газа, отопления и определенную жилую площадь. Обычно предоставляется определенное количество ресурса на семью, а также отдельно на каждого человека дополнительно.