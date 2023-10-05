Укр

Время заканчивается: кому нужно снова подать документы на субсидию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Отопительный период субсидий длится с 1 октября по 30 апреля Новость обновлена 05 октября 2023, 09:49
Отопительный период субсидий длится с 1 октября по 30 апреля. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для автоматического оказания помощи на отопительный период нужно либо обновить имущественные данные, либо подать комплект документов снова

Для того чтобы подать документы на субсидию на отопительный период и получить ее в полном объеме у украинцев есть еще два месяца. Закончить с оформлением нужно до 1 ноября.

Пенсионный фонд в Черновицкой области сообщает, что по истечении срока получения жилищной субсидии в Пенсионном фонде самостоятельно назначают субсидию на следующий период. Однако есть домохозяйства, которым субсидию не назначат автоматически. Среди причин:

  • Наличие в составе лиц достигших 18-летнего возраста на начало периода,
  • Есть члены домохозяйства не имеющие дохода или не превышающий размер минималки в период, учитываемый при расчете субсидии,
  • Если лицо из состава домохозяйства не платит единый социальный взнос на общеобязательное государственное страхование (с исключением),
  • Если кто-то из домохозяйства находился за границей более 60 дней (также есть исключение).

Для получения субсидии в отопительный период обращаться с новым заявлением, а не просто уточнить данные:

  • ВПЛ, получающие пособие на оплату счетов по фактическому месту жительства,
  • Домохозяйствам, в составе которых количество фактически живущих людей меньше, чем количество зарегистрированных официально,
  • Арендаторам жилья.

Назначить субсидию людям, перечисленным выше, Пенсионный фонд может только после предоставления нового заявления и декларации о доходах. Напомним, информация о предоставлении или непредоставлении жилищной субсидии поступит в течение 10 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия в Украине назначается только на социальные нормативы использования воды, газа, отопления и определенную жилую площадь. Обычно предоставляется определенное количество ресурса на семью, а также отдельно на каждого человека дополнительно.

Теги:
#ПФУ #Субсидия #Субсидии