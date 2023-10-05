Час спливає: кому треба знову подати документи на субсидію

Для автоматичного надання допомоги на опалювальний період треба або оновити майнові дані, або подати комплект документів знову

Для того аби подати документи на субсидію на опалювальний період і отримати її в повному обсязі в українців є ще два місяці. Закінчити із оформленням треба до 1 листопада.

Пенсійний фонд у Чернівецькій області повідомляє, що після закінчення терміну отримання житлової субсидії в Пенсійному фонді самостійно призначають субсидію на наступний період. Однак є домогосподарства, яким субсидію не призначать автоматично. Серед причин:

Наявність у складі осіб які досягли 18-річного віку на початок періоду,

Є члени домогосподарства які не мають доходу або такий, що не перевищує розмір мінімалки у період, що враховується при розрахунку субсидії,

Якщо особа зі складу домогосподарства не платять єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне страхування (з виключенням),

Якщо хтось із домогосподарства перебував за кордоном понад 60 днів (також є виключення).

Для отримання субсидії в опалювальний період звертатись із новою заявою, а не просто уточнити дані потрібно:

ВПО, що отримують допомогу на оплату рахунків за фактичним місцем проживання,

Домогосподарствам, у складі яких кількість фактично живущих людей менша, ніж кількість зареєстрованих офіційно,

Орендарям житла.

Призначити субсидію людям, які перераховані вище, Пенсійний фонд взмозі тільки після надання нової заяви та декларації про доходи. Нагадаємо, інформація про надання або ненадання житлової субсидії надійде протягом 10 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидія в Україні призначається тільки на соціальні нормативи використання води, газу, опалення та певну житлову площу. Зазвичай надається певний певна кількість ресурсу на родину, а також окремо на кожну людину додатково.