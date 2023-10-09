Змінилась кількість мешканців? Що зробити, аби не втратити субсидію

При зміні кількості та складу проживаючих міняється середньомісячний дохід та сума субсидії

В Україні продовжують отримувати субсидію на опалювальний період. Він стартував з 1 жовтня. Деяких українців турбує, що буде у разі якщо кількість проживаючих змінилася вже після нарахування субсидії.

Пенсійний фонд підказує, що робити у такому випадку. Зазначається, що повідомити Пенсійний фонд про зміну кількості або складу зареєстрованих людей у житлі має та особа, якій призначалась субсидія. На це відводиться 30 календарних днів.

Якщо люди з'їхали, то розрахунок нової житлової субсидії буде починатися з місяця, що слідує за місяцем зменшення кількості людей, адже кількість членів домогосподарства визначається на початок кожного місяця. Для того, щоб в Пенсійному фонді могли перерахувати виплату на зменшену або збільшену кількість членів домогосподарства, у ПФУ треба подати нову заяву та декларацію

"Телеграф" розповідав, що намагання приховати інформацію від Пенсійного фонду може бути причиною відмови виплаті. Наприклад, якщо вказати не всі доходи. Також причиною втрати субсидії може стати заборгованість за комунальними платежами. Особливо звертають увагу на це, якщо людина вже отримувала субсидію. Тобто гроші які держава платила на плату комунальних рахунків, отримувач витрачав не за спрямуванням.