Изменилось количество жильцов? Что сделать, чтобы не потерять субсидию

При изменении количества и состава проживающих меняется среднемесячный доход и сумма субсидии

В Украине продолжают получать субсидию на отопительный период. Он стартовал с 1 октября. Некоторые украинцы беспокоятся, что будет в случае если количество проживающих изменилось уже после начисления субсидии.

Пенсионный фонд подсказывает, что делать в таком случае. Отмечается, что уведомить Пенсионный фонд об изменении количества или состава зарегистрированных людей в жилье должно лицо, которому назначалась субсидия. На это отводится 30 календарных дней.

Если люди съехали, то расчет новой жилищной субсидии будет начинаться с месяца, который следует за месяцем уменьшения количества людей, ведь количество членов домохозяйства определяется на начало каждого месяца. Для того чтобы в Пенсионном фонде могли перечислить выплату на уменьшенное или увеличенное количество членов домохозяйства, в ПФУ нужно подать новое заявление и декларацию

"Телеграф" рассказывал, что попытка скрыть информацию от Пенсионного фонда может быть причиной отказа выплате. К примеру, если указать не все доходы. Также причиной потери субсидии может стать задолженность по коммунальным платежам. Особенно обращают внимание на это, если человек уже получал субсидию. То есть деньги, которые государство платило на плату коммунальных счетов, получатель тратил не по направлению.