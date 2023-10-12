Субсидія на опалювальний період: хто має право подати документи

Субсидію можуть призначити навіть без договору оренди чи підтвердженої постійної реєстрації — ця опція доступна одній категорії українців

Триває призначення та перерахунок субсидій на опалювальний період 2023/24 рр. На субсидію можуть претендувати ті українці, чиї статки не дозволяють сплачувати в повному обсязі — сума нарахувань за комуналку перевищує розмір визначеного для кожної родини індивідуально суми обов'язкового платежу.

За даними Мінсоцполітики на призначення субсидій також впливає загальний майновий стан домогосподарства — наявність авто, депозитів, великих покупок, кількох житлових помешкань (все з виключеннями). Субсидію за поданим пакетом документів можуть призначити як за місцем фактичного проживання людини, так і за місцем реєстрації, але не одночасно.

При призначенні враховуються всі зареєстровані особи та їх доходи. Для неповнолітніх дітей, що не мають батьківської опіки, заяву подає опікун. Субсидію можуть надати орендарям житла, ВПО (доступно без договору оренди), забудовникам, будинки яких ще офіційно не експлуатуються.

Зазначимо, що при подачі документів на субсидію ВПО чи на орендованому житлі, кількість та склад проживаючих декларуються тим, хто подає заяву. Вони підтверджуються документами (довідка ВПО з вказанням адреси чи договір оренди).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які ще документи можуть знадобитися при подачі заяви на отримання субсидії. Серед них — підтвердження проживання члена домогосподарства в іншому місці, в разі такого.