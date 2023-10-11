Отримувачів субсидії може стати менше: кому загрожує втрата виплат в 2024-му

Українці можуть претендувати на різні види субсидій, окрім оплати за комуналку, допомога може виділятися на купівлю палива для печі

В Україні триває призначення та перерахунок субсидій на опалювальний період 2023-2024. Частина людей отримає нові виплати автоматично. Минулоріч кількість отримувачів сягала 2 млн домогосподарств.

Цьогоріч у Пенсійному фонді очікують збільшення кількості таких родин на 10%, адже зросли тарифи на електроенергію. Навіть заплановані видатки на наступний рік у бюджеті збільшили — до 50 млрд грн. Однак домогосподарств, що отримують субсидію в 2024 році може стати менше, а не більше. Причиною можливої відмови економіст Олег Пендзин називає збільшення мінімальної зарплати.

Плановане підвищення мінімалки очікується 1 січня до 7100 грн, а з 1 квітня — до 8 тисяч гривень. Пендзин зазначає, що через це зростуть зарплати у бюджетників і у інших сферах. І таким чином хтось може не попасти під допомогу субсидією. Нагадаємо, аби отримувати такий вид допомоги від держави, витрати на комунальні платежі мають бути не менш ніж 15 % сукупного доходу родини на місяць. При цьому якщо в родині є неофіційні безробітні, які не навчаються — субсидію не нараховуватимуть. Також причиною припинити виплати є великі покупки, нові авто, депозит на понад 100 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при розрахунку субсидії на цей опалювальний період враховуються доходи українських родин за перше півріччя 2023 року. Подавати заяву можна і тому, хто раніше не претендував на субсидію, але обставини змінились. Для цього треба подати пакет документів.