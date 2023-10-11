Получателей субсидии может стать меньше: кому грозит потеря выплат в 2024 году

Украинцы могут претендовать на разные виды субсидий, кроме оплаты за коммуналку, помощь может выделяться на покупку топлива для печи

В Украине идет назначение и перерасчет субсидий на отопительный период 2023-2024. Часть людей получит новые выплаты автоматически. В прошлом году количество получателей достигало 2 млн домохозяйств.

В этом году в Пенсионном фонде ожидается увеличение количества таких семей на 10%, ведь выросли тарифы на электроэнергию. Даже запланированные расходы на следующий год в бюджете увеличили до 50 млрд грн. Однако домохозяйств, получающих субсидию в 2024 году, может стать меньше, а не больше. Причиной возможного отказа экономист Олег Пендзин называет увеличение минимальной зарплаты.

Планируемое повышение минималки ожидается с 1 января до 7100 грн, а с 1 апреля — до 8 тысяч гривен. Пендзин отмечает, что из-за этого вырастут зарплаты у бюджетников и других сферах. И таким образом, кто-то может не попасть под помощь субсидией. Напомним, чтобы получать такой вид помощи от государства, расходы на коммунальные платежи должны быть не менее 15% совокупного дохода семьи в месяц. При этом если в семье есть неофициальные безработные, которые не учатся, субсидию не будут начислять. Также причиной прекратить выплаты являются большие покупки, новые авто, депозит более чем на 100 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при расчете субсидии на этот отопительный период учитываются доходы украинских семей за первое полугодие 2023 года. Подавать заявление можно и тому, кто раньше не претендовал на субсидию, но обстоятельства изменились. Для этого нужно подать пакет документов.