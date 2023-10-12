Субсидия на отопительный период: кто имеет право подать документы

Субсидию могут назначить даже без договора аренды или подтвержденной постоянной регистрации — эта опция доступна одной категории украинцев

Продолжается назначение и перерасчет субсидий на отопительный период 2023/24 гг. На субсидию могут претендовать те украинцы, чье состояние не позволяет платить в полном объеме — сумма начислений за коммуналку превышает размер определенного для каждой семьи индивидуально суммы обязательного платежа.

По данным Минсоцполитики, на назначение субсидий также влияет общее имущественное состояние домохозяйства — наличие авто, депозитов, крупных покупок, нескольких жилых помещений (все с исключениями). Субсидию по представленному пакету документов могут назначить как по месту фактического проживания человека, так и по месту регистрации, но не одновременно.

При назначении учитываются все зарегистрированные лица и их доходы. Для несовершеннолетних детей, не имеющих родительской опеки, заявление подает опекун. Субсидию могут предоставить арендаторам жилья, ВПЛ (доступно без договора аренды), застройщикам, дома которых еще официально не эксплуатируются.

Отметим, что при подаче документов на субсидию ВПЛ или на арендованном жилье, количество и состав проживающих декларируются подающим заявление. Они подтверждаются документами (справка ВПЛ с указанием адреса или договор аренды).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие еще документы могут понадобиться при подаче заявления на получение субсидии. Среди них подтверждение проживания члена домохозяйства в другом месте, в случае такого.