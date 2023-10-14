Пільга на комуналку та субсидія: чим відрізняються виплати

Для тих, хто має право на два види виплат варто обрати найвигідніший варіант

Українці продовжують подавати заявки та отримувати від держави субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Частина отримувачів також має право на пільгу. Однак одночасно дві виплати отримувати не вийде.

На цьому наголошують на Урядовому порталі. Попри те, що обидва види допомоги спрямовані на послаблення тягара виплат за комірне для населення, право визначається по-різному.

Субсидія може виплачуватись будь-кому, чиї статки не дають самостійно оплачувати спожиті комунальні послуги. Її розмір напряму залежить від матеріального стану людини, адже з середнього сукупного доходу родини вираховується сума обов'язкового платежу. Житлова субсидія покриє решту витрат у квитанціях в межах соціальної норми.

Право на пільгу на оплату комірного мають тільки певні категорії осіб. Серед них ветерани, багатодітні родини, постраждалі від аварії на ЧАЕС тощо. Середньомісячний дохід може впливати на суму пільги, а може не впливати лишаючи її розмір сталим. Наприклад, пільга в 50% на оплату послуг ЖКГ надається серед інших категорій багатодітним родинами або ж людям, що працювали у службі цивільного захисту та звільнились за віком, через хворобу, вислугу років і які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків та членам їх сімей.

Частина українців влітку, коли сума субсидії складала 0 грн або припинялась користувалися наданими законом пільгами. Із настанням опалювального сезону ті, хто має право на пільгу та субсидію одночасно мають обрати один вид отримуваної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при зміні кількості зареєстрованих повідомляти про це Пенсійний фонд обов'язково. Знову подавати документи також доведеться орендарям квартир та родинам ВПО.