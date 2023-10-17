По меньшей мере 67 тысяч гривен: при каких условиях предприниматель будет рассчитывать на компенсацию

Министр дал ответ

Для украинцев государство осуществляет социальные выплаты при разных условиях. Одной из таких является компенсация при условии, что предприниматели обустроят рабочие места для лиц с инвалидностью I и II группы.

Размер начисления будет колебаться в пределах от 67 до 100,5 тысячи гривен, как говорит министр экономики Юлия Свириденко в Министерстве экономики. Для людей с инвалидностью до конца этого года хотят обустроить не менее 1500 рабочих мест.

"В результате в нашей стране растет количество людей с инвалидностью. Большинство из них — трудоспособного возраста, которые имеют возможность и желание продолжать работать. И мы должны оказать им поддержку в самореализации", — объяснила соответствующее решение министерша экономики Юлия Свириденко.

Размер выплаты для предпринимателей, обустроивших рабочие места

для лиц с инвалидностью I группы – до 100,5 тыс. грн (15 минимальных зарплат);

для лиц с инвалидностью II группы – до 67 тыс. грн (10 минимальных зарплат).

Эти средства предприниматели должны направить на приобретение мебели и технических средств.

Чтобы получить компенсацию, ФЛП нужно обратиться в центр занятости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые киевляне могут рассчитывать на 14 тысяч гривен ежемесячно.