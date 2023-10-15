Помощь на малолетних детей в Украине: что делать, если не приходят выплаты

С выплатами могут быть задержки

Родители детей в возрасте до трех лет в Украине могут рассчитывать на ежемесячную помощь в размере 860 гривен, однако с этим есть нюансы во время военного положения.

Как говорится в материале "Факты", точной даты для начисления выплат в Украине нет, но обычно это происходит в первые 10 дней каждого месяца. То есть, сначала эти деньги поступают на счета Государственной казначейской службы, а затем они перечисляются на карты получателей.

При этом период зачисления средств на карту не может превышать три дня. Обычно в банки эти средства поступают с 4 по 10 число, а на счета родителей приходят с 5 по 15 число.

Однако в нынешние времена с получением этих выплат бывают задержки, что связано с поступлением денег на счета Госказначейства и приоритетов осуществления выплат. В военное время главным приоритетом для государства является обеспечения функционирования сферы обороны и безопасности, а потому остальные категории могут получить деньги позже.

Впрочем, если родителям все же не пришли деньги, то они могут обратиться в органы социальной защиты по месту проживания (постоянного или временного), или же обратиться на горячую линию по номеру 15-45.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь в размере более 5 тысяч гривен.