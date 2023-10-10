Ребенок военного может получить пенсию: при каких условиях и какая сумма начисления

Люди могут рассчитывать от 30% до 70% денежного обеспечения бойца

Некоторым украинцам насчитывают пенсии в случае потери кормильца. На такие выплаты имеют право жены военных, занятым уходом за ребенком в возрасте до 8 лет.

Как говорится в законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", пенсия в случае потери кормильца в такой ситуации предоставляется независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, что женщина не работает и не проходит военную службу.

Кроме того, в случае гибели бойца в результате ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или исполнении других обязанностей военной службы (должностных обязанностей), супруга, осуществляющая уход за ребенком кормильца в возрасте до 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того, работает она или нет (проходит военную службу или нет).

Какая сумма таких финансовых поступлений

В размере 70% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеет только один член семьи.

В размере 50% денежного обеспечения умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более члена семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пожилые люди в Украине будут ждать компенсационных выплат.