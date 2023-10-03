Некоторые категории пенсионеров получат выплаты досрочно: кому насчитают

Есть шесть категорий людей

Старые люди в Украине могут получить выплаты досрочно. В основном это зависит от определенной профессии.

Как сообщают Патриоты Украины, чтобы выйти на пенсию раньше, нужно соответствовать 6 условиям.

Кто может претендовать на досрочную пенсию

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;

участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, уволенные с работы из-за сокращения штата или по состоянию здоровья.

Однако возможность выйти на пенсию раньше, чем положено, предусмотрена не всем таким людям. Сделать это могут только те, кому осталось не больше 1,5 лет до достижения пенсионного возраста.

Какой необходимый стаж

Поэтому с начала 2023 года нужно иметь 30 лет стажа, чтобы в 60 выйти на заслуженный отдых. Следует отметить, что с каждым годом стаж для выхода на пенсию в 60 лет будет повышаться и к 2028 году составит 35 лет.

Выйти на пенсию в 63 года можно только при наличии не менее 20-летнего стажа. А по достижении 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых доплатах для женщин в Украине. Пенсионерки имеют право на прибавку и ее размер будет зависеть от некоторых факторов.