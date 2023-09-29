Доплата к пенсии: некоторые украинцы могут получить дополнительные средства

Есть одно веское обстоятельство

Некоторые категории пожилых людей в Украине могут ожидать дополнительных денег к пенсии. Женщины, которым исполнилось от 55 до 60 лет, имеют право на доплату по причине позднего выхода на отдых.

Как говорится в законе "О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 и в дальнейшем", размер выплаты будет рассчитываться индивидуально и будет зависеть от суммы пенсии, которую получает женщина. Однако прибавку выплатят в случае, если раньше не назначалась никакая другая пенсия.

Повышение к пенсиям устанавливается при соблюдении следующих условий

женщины, рожденные до 31 декабря 1961 , при назначении пенсии по возрасту, имеют право на повышение выплат в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего ухода на пенсию;

, при назначении пенсии по возрасту, имеют право на повышение выплат в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего ухода на пенсию; женщины, рожденные в 1962 году, имеют право на доплату с коэффициентом 9%.

Следует отметить, что пенсионерки не имеют права на повышение в случае, если они раньше получали пенсию по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца, а затем были переведены на пенсию по возрасту.

Как рассчитывается размер доплаты

По закону сумма надбавки зависит от размера пенсии женщины, исчисленной с учетом приобретенного ею страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы. К тому же она тоже будет начислять индивидуально.

Кроме того, доплаты устанавливаются в пределах максимального размера пенсии — 10 прожиточных минимумов (20 960 гривен), определенных для лиц, потерявших трудоспособность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцы могут самостоятельно увеличить пенсии.