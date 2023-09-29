Доплата до пенсії: деякі українці можуть отримати додаткові кошти

Є одна вагома обставина

Деякі категорії літніх людей в Україні можуть чекати на додаткові гроші до пенсії. Жінки, яким виповнилось від 55 до 60 років, мають право на доплату у зв'язку з причиною пізнього виходу на відпочинок.

Як мовиться у законі "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому", розмір виплати буде розраховуватись індивідуально та залежатиме від суми пенсії, яку отримує жінка. Однак надбавку виплатять у разі, якщо раніше не призначалась ніяка інша пенсія.

Підвищення до пенсій встановлюється при дотриманні наступних умов

жінки, що народжені до 31 грудня 1961 року , при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого відходу на пенсію;

, при призначенні пенсії за віком, мають право на підвищення виплат у розмірі 2,5% за кожні шість місяців пізнішого відходу на пенсію; жінки, що народжені в 1962 році, мають право на доплату з коефіцієнтом 9%.

Слід зауважити, що пенсіонерки не мають права на підвищення у разі, якщо вони раніше отримували пенсію по інвалідності, за вислугу років чи у зв’язку з втратою годувальника, а потім були переведенні на пенсію за віком.

Як розраховується розмір доплати

Згідно з законом, сума надбавки залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої з урахуванням набутого нею страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. До того ж вона також буде нараховувати індивідуально.

Окрім того, доплати встановлюються в межах максимального розміру пенсії — 10 прожиткових мінімумів (20 960 гривень), які були визначені для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українці можуть самостійно збільшити пенсії.