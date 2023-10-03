Деякі категорії пенсіонерів отримають виплати достроково: кому нарахують

Є шість категорій людей

Літні люди в Україні можуть отримати виплати достроково. В основному, це залежить від певної професії.

Як повідомляють Патріоти України, аби вийти на пенсію раніше, треба відповідати 6 умовам.

Хто може претендувати на дострокову пенсію

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства, тяжкохворих дітей;

учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

особи, які були звільнені з роботи через скорочення штату або за станом здоров'я.

Однак можливість вийти на пенсію раніше, ніж належить, передбачена не для всіх таких людей. Зробити це можуть лише ті, кому лишилося не більше 1,5 років до досягнення пенсійного віку.

Який необхідний стаж

Тож, з початку 2023 року треба мати 30 років стажу, аби в 60 вийти на заслужений відпочинок. Слід зауважити, що з кожним роком стаж для виходу на пенсію у 60 років підвищуватиметься і до 2028 року становитиме 35 років.

Вийти на пенсію в 63 роки можна лише за наявності не менш ніж 20-річного стажу. А після досягнення 65 років:

у 2023 році – від 15 до 20 років стажу;

у 2024 році – від 15 до 21 року;

у 2025 році – від 15 до 22 років;

у 2026 році – від 15 до 23 років;

у 2027 році – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деякі доплати для жінок в Україні. Пенсіонерки мають право на надбавку і її розмір залежатиме від деяких факторів.