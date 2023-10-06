Некоторые пенсионеры могут ожидать компенсационную выплату: какие условия и сумма начисления

Есть шанс, что человеку выплатят часть денег

Пенсионеры в Украине при разных обстоятельствах могут получить надбавки или доплаты к своим выплатам. Одним из таких есть начисления в размере 500 гривен для 80-летних людей и выше.

Есть одно условие, по которому государство произведет выплаты пожилым людям, как говорится в постановлении "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем". Это касается тех людей, которые достигли выше 80 лет включительно и получают ежемесячную пенсию, которая с учетом всех надбавок не достигает средней заработной платы.

Но есть одно обстоятельство, по которому доплата может осуществиться частично. Пенсионеры, у которых после введения ежемесячной компенсационной выплаты и учета всех надбавок и страхового стажа сумма пенсии все равно не достигает 2600 гривен, предусмотрена дополнительная выплата, уравнивающая их пенсию до этого уровня.

Учитываемые к пенсии надбавки: дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, сумма индексации, ежемесячная компенсация в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, другие доплаты к пенсиям, установленным законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут выйти на пенсию в 45 лет.