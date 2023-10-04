Пенсионеры могут получить прибавку при наличии некоторого звания: кому насчитают

Есть два условия для осуществления доплаты

Пенсионеры в Украине продолжают получать надбавки к своим выплатам. Пожилые люди, которые за свою жизнь сдали 40 доз крови или 60 доз плазмы крови, могут ожидать доплаты в размере 258,90 гривен.

По данным сайта Пенсии, эту надбавку могут ожидать только те граждане, которым дано звание Почетного донора Украины. Чтобы получить это звание, нужно регулярно сдавать кровь и чтобы это было документально подтверждено.

Какие нормативы сдачи крови нужны для получения звания Почетного донора:

бесплатная сдача 40 разовых максимально допустимых доз крови;

бесплатная сдача 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Добавляется, что, имея в активе такой послужной список, можно рассчитывать на нагрудный знак "Почетный донор Украины".

"И уже с документами, подтверждающими это звание, можно отправляться в ПФУ с заявлением на выплату надбавки к пенсии", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно.