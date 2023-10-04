Пенсіонери можуть отримати надбавку за наявності деякого звання: кому нарахують

Є дві умови для здійснення доплати

Пенсіонери в Україні продовжують отримувати надбавки до своїх виплат. Літні люди, які за своє життя здали 40 доз крові або 60 доз плазми крові, можуть чекати на доплату в розмірі 258,90 гривень.

За даними сайту На Пенсії, цю надбавку можуть чекати лише ті громадяни, яким дано звання Почесного донора України. Аби отримати це звання, треба регулярно здавати кров і щоб це було документально підтверджено.

Які нормативи здавання крові потрібні для отримання звання Почесного донора:

безкоштовне здавання 40 разових максимально допустимих доз крові;

безкоштовне здавання 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Додається, що маючи в активі такий послужний список, можна розраховувати на нагрудний знак "Почесний донор України".

"І вже із документами, які підтверджують це звання, можна вирушати до ПФУ із заявою на виплату надбавки до пенсії", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі пенсіонери отримають виплати достроково.