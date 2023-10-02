Надбавки до пенсії у жовтні: хто з українців отримає додаткові гроші

Є декілька умов

В Україні кожного місяця пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсії. У жовтні держава виплатить декільком категоріям людей додаткові кошти — через досягнення певного віку та тим, хто потребує догляду.

На сайті Пенсійного Фонду України можна дізнатись, які виплати отримують пенсіонери у жовтні.

Кому виплатять надбавки

українці, яким виповнилося 80 років і більше – до 570 грн;

яким виповнилося 75 років – до 456 грн;

яким виповнилося 70 років – до 300 грн.

Така компенсаційна виплата передбачена пенсіонерам, у яких розмір виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексацій, цільової грошової допомоги не досягає розміру середньої зарплати (наразі 16 012 грн).

А також тим, хто має особливі обставини

особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;

ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;

пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деякі доплати для жінок в Україні. Пенсіонерки мають право на надбавку і її розмір залежатиме від деяких факторів.