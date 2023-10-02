Надбавки до пенсії у жовтні: хто з українців отримає додаткові гроші
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Є декілька умов
В Україні кожного місяця пенсіонери можуть отримувати надбавки до пенсії. У жовтні держава виплатить декільком категоріям людей додаткові кошти — через досягнення певного віку та тим, хто потребує догляду.
На сайті Пенсійного Фонду України можна дізнатись, які виплати отримують пенсіонери у жовтні.
Кому виплатять надбавки
- українці, яким виповнилося 80 років і більше – до 570 грн;
- яким виповнилося 75 років – до 456 грн;
- яким виповнилося 70 років – до 300 грн.
Така компенсаційна виплата передбачена пенсіонерам, у яких розмір виплат з урахуванням усіх надбавок, підвищень, індексацій, цільової грошової допомоги не досягає розміру середньої зарплати (наразі 16 012 грн).
А також тим, хто має особливі обставини
- особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;
- ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;
- пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деякі доплати для жінок в Україні. Пенсіонерки мають право на надбавку і її розмір залежатиме від деяких факторів.