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Прибавки к пенсии в октябре: кто из украинцев получит дополнительные деньги

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна
Украинская гривна. Фото ТСН

Есть несколько условий

В Украине каждый месяц пенсионеры могут получать надбавки к пенсии. В октябре государство выплатит нескольким категориям людей дополнительные средства — из-за достижения определенного возраста или для тех, кто нуждается в уходе.

На сайте Пенсионного Фонда Украины можно узнать, какие выплаты получают пенсионеры в октябре.

Кому выплатят надбавки

  • украинцы, которым исполнилось 80 лет и больше – до 570 грн.;
  • которым исполнилось 75 лет – до 456 грн;
  • которым исполнилось 70 лет – до 300 грн.

Такая компенсационная выплата предусмотрена пенсионерам, у которых размер выплат с учетом всех надбавок, повышений, индексаций, целевого пособия не достигает размера средней зарплаты (сейчас 16 012 грн).

А также тем, кто имеет особые обстоятельства

  • лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;
  • нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;
  • пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых доплатах для женщин в Украине. Пенсионеры имеют право на прибавку и ее размер будет зависеть от некоторых факторов.

Теги:
#Индексация #Пенсии #Выплаты