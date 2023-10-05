Пенсия в 45 лет: кто из украинцев может выйти на отдых раньше
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Можно самостоятельно посчитать будущие начисления
Некоторые пожилые люди в Украине могут выйти на пенсию за выслугу лет. Ее назначение зависит от профессий или должностей, на которых работал человек. Поэтому военные, имеющие 25 лет стажа, могут выйти на отдых в 45 лет.
Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, военнослужащим начинают начислять пенсионные выплаты по выслуге лет с момента освобождения из рядов Вооруженных сил Украины. Есть 4 условия, от которых зависит размер начисления.
Ключевые факторы, от которых зависит конечная сумма будущей пенсии:
- от размера должностного оклада;
- оклада за воинское звание;
- надбавки за выслугу лет;
- доплат, носивших постоянный характер (ежемесячная премия).
Военнослужащие могут претендовать на пенсию по выслуге лет, если на дату увольнения имели:
- выслуга 25 лет;
- 45-летний возраст.
Как вычисляется выплата
- за выслугу 25 лет — 50% денежного обеспечения военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
- при общем стаже в 25 лет, из них период военной службы не менее 12 лет и шести месяцев — 50% денежного обеспечения (за последние два года) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
- в случае увольнения по состоянию здоровья и наличия 25 лет выслуги – 55% денежного обеспечения и еще 3% за каждый год дополнительной выслуги.
Максимально объем пенсии за выслугу лет может составлять не более 70% размера денежного обеспечения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры автоматически получат прибавку к выплатам.