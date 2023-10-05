Пенсия в 45 лет: кто из украинцев может выйти на отдых раньше

Можно самостоятельно посчитать будущие начисления

Некоторые пожилые люди в Украине могут выйти на пенсию за выслугу лет. Ее назначение зависит от профессий или должностей, на которых работал человек. Поэтому военные, имеющие 25 лет стажа, могут выйти на отдых в 45 лет.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, военнослужащим начинают начислять пенсионные выплаты по выслуге лет с момента освобождения из рядов Вооруженных сил Украины. Есть 4 условия, от которых зависит размер начисления.

Ключевые факторы, от которых зависит конечная сумма будущей пенсии:

от размера должностного оклада;

оклада за воинское звание;

надбавки за выслугу лет;

доплат, носивших постоянный характер (ежемесячная премия).

Военнослужащие могут претендовать на пенсию по выслуге лет, если на дату увольнения имели:

выслуга 25 лет;

45-летний возраст.

Как вычисляется выплата

за выслугу 25 лет — 50% денежного обеспечения военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;

при общем стаже в 25 лет, из них период военной службы не менее 12 лет и шести месяцев — 50% денежного обеспечения (за последние два года) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;

в случае увольнения по состоянию здоровья и наличия 25 лет выслуги – 55% денежного обеспечения и еще 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Максимально объем пенсии за выслугу лет может составлять не более 70% размера денежного обеспечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры автоматически получат прибавку к выплатам.