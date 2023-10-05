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Пенсія у 45 років: хто з українців може вийти на відпочинок раніше

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Українська гривня
Українська гривня. Фото Економічна правда

Можна самостійно порахувати майбутні нарахування

Деякі літні люди в Україні можуть вийти на пенсію за вислугу років. Її призначення залежить від професій або посад, на яких працювала людина. Тож, військові, які мають 25 років стажу, можуть вийти на відпочинок в 45 років.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, військовослужбовцям починають нараховувати пенсійні виплати за вислугою років з моменту звільнення з лав Збройних сил України. Є 4 умови, від яких залежить розмір нарахування.

Ключові фактори, від яких залежить кінцева сума майбутньої пенсії:

  • від розміру посадового окладу;
  • окладу за військове звання;
  • надбавки за вислугу років;
  • доплат, які мали постійний характер (щомісячна премія).

Тож, військовослужбовці можуть претендувати на пенсію за вислугою років, якщо на дату звільнення мали:

  • вислуга 25 років;
  • 45-річний вік.

Як обчислюється виплата

  • за вислугу 25 років — 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
  • за умови загального стажу у 25 років, з них період військової служби не менший 12 років та шести місяців — 50% грошового забезпечення (за останні два роки) плюс 1% за кожен рік додаткової вислуги;
  • у разі звільнення за станом здоров’я і наявності 25 років вислуги — 55% грошового забезпечення та ще 3% за кожен рік додаткової вислуги.

Максимально обсяг пенсії за вислугу років може становити не більше 70% від розміру грошового забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери автоматично отримають надбавку до виплат.

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#Військові #Пенсії #Виплати