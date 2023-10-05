Пенсія у 45 років: хто з українців може вийти на відпочинок раніше

Можна самостійно порахувати майбутні нарахування

Деякі літні люди в Україні можуть вийти на пенсію за вислугу років. Її призначення залежить від професій або посад, на яких працювала людина. Тож, військові, які мають 25 років стажу, можуть вийти на відпочинок в 45 років.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, військовослужбовцям починають нараховувати пенсійні виплати за вислугою років з моменту звільнення з лав Збройних сил України. Є 4 умови, від яких залежить розмір нарахування.

Ключові фактори, від яких залежить кінцева сума майбутньої пенсії:

від розміру посадового окладу;

окладу за військове звання;

надбавки за вислугу років;

доплат, які мали постійний характер (щомісячна премія).

Тож, військовослужбовці можуть претендувати на пенсію за вислугою років, якщо на дату звільнення мали:

вислуга 25 років;

45-річний вік.

Як обчислюється виплата

за вислугу 25 років — 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

за умови загального стажу у 25 років, з них період військової служби не менший 12 років та шести місяців — 50% грошового забезпечення (за останні два роки) плюс 1% за кожен рік додаткової вислуги;

у разі звільнення за станом здоров’я і наявності 25 років вислуги — 55% грошового забезпечення та ще 3% за кожен рік додаткової вислуги.

Максимально обсяг пенсії за вислугу років може становити не більше 70% від розміру грошового забезпечення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери автоматично отримають надбавку до виплат.