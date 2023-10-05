Пенсія у 45 років: хто з українців може вийти на відпочинок раніше
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Можна самостійно порахувати майбутні нарахування
Деякі літні люди в Україні можуть вийти на пенсію за вислугу років. Її призначення залежить від професій або посад, на яких працювала людина. Тож, військові, які мають 25 років стажу, можуть вийти на відпочинок в 45 років.
Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, військовослужбовцям починають нараховувати пенсійні виплати за вислугою років з моменту звільнення з лав Збройних сил України. Є 4 умови, від яких залежить розмір нарахування.
Ключові фактори, від яких залежить кінцева сума майбутньої пенсії:
- від розміру посадового окладу;
- окладу за військове звання;
- надбавки за вислугу років;
- доплат, які мали постійний характер (щомісячна премія).
Тож, військовослужбовці можуть претендувати на пенсію за вислугою років, якщо на дату звільнення мали:
- вислуга 25 років;
- 45-річний вік.
Як обчислюється виплата
- за вислугу 25 років — 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
- за умови загального стажу у 25 років, з них період військової служби не менший 12 років та шести місяців — 50% грошового забезпечення (за останні два роки) плюс 1% за кожен рік додаткової вислуги;
- у разі звільнення за станом здоров’я і наявності 25 років вислуги — 55% грошового забезпечення та ще 3% за кожен рік додаткової вислуги.
Максимально обсяг пенсії за вислугу років може становити не більше 70% від розміру грошового забезпечення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери автоматично отримають надбавку до виплат.