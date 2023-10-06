Деякі пенсіонери можуть чекати на компенсаційну виплату: які умови та сума нарахування

Є шанс, що людині виплатять частину грошей

Пенсіонери в Україні за різних обставин можуть отримати надбавки або доплати до своїх виплат. Однією з таких є нарахування в розмірі 500 гривень для 80-річних людей і вище.

Є одна умова, через яку держава здійснить виплати літнім людям, як мовиться в постанові "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та подальшому". Це стосується тих людей, які сягнули вище 80 років включно й отримують щомісячну пенсію, яка з урахуванням усіх надбавок не досягає середньої заробітної плати.

Але є одна обставина, через яку доплата може здійснитись частково. Пенсіонери, у яких після запровадження щомісячної компенсаційної виплати та врахування всіх надбавок і страхового стажу сума пенсії все одно не сягає 2600 гривень, передбачено додаткову виплату, що урівнює їхню пенсію до цього рівня.

Надбавки, що враховуються до пенсії: додаткові пенсії, цільова грошова допомога, сума індексації, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші доплати до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці можуть вийти на пенсію в 45 років.