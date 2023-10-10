Дитина військового може отримати пенсію: за яких умов та яка сума нарахування

Люди можуть розраховувати від 30% до 70% грошового забезпечення бійця

Деяким українцям нараховують пенсії у випадку втрати годувальника. На такі виплати мають право дружини військовим, які зайняті доглядом за дитиною віком до 8 років.

Як мовиться в законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб", пенсія у разі втрати годувальника у такій ситуації надається незалежно від віку та працездатності дружини та за умови, що жінка не працює і не проходить військову службу.

Окрім того, у випадку загибелі бійця внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служби (посадових обов'язків), дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника у віці до 8 років, має право на пенсію незалежно від того, працює вона чи ні (проходить військову службу, чи ні).

Яка сума таких фінансових надходжень

У розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію має лише один член сім'ї.

У розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше членів сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі літні люди в Україні чекатимуть на компенсаційні виплати.