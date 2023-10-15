Допомога на малолітніх дітей в Україні: що робити, якщо не приходять виплати

З виплатами можуть бути затримки

Батьки дітей віком до трьох років в Україні можуть розраховувати на щомісячну допомогу у розмірі 860 гривень, проте є нюанси під час воєнного стану.

Як йдеться у матеріалі "Факти", точної дати для нарахування виплат в Україні немає, але зазвичай це відбувається у перші 10 днів кожного місяця. Тобто спочатку ці гроші надходять на рахунки Державної казначейської служби, а потім вони перераховуються на картки отримувачів.

У цьому період зарахування коштів у картку неспроможна перевищувати три дні. Зазвичай у банки ці кошти надходять із 4 по 10 число, але на рахунки батьків приходять із 5 по 15 число.

Однак у нинішні часи з отриманням цих виплат бувають затримки, що пов’язано з надходженням грошей на рахунки Держказначейства та пріоритетів здійснення виплат. У воєнний час головним пріоритетом для держави є забезпечення функціонування сфери оборони та безпеки, а тому решта категорій може отримати гроші пізніше.

Втім, якщо батькам все ж таки не прийшли гроші, то вони можуть звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання (постійного чи тимчасового), або ж звернутися на гарячу лінію за номером 15-45.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі понад 5 тисяч гривень.