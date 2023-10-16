Более 14 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев может получить выплату и при каких условиях

По наличию вопросов можно проконсультироваться

Украинцы ежемесячно получат разные виды социальных выплат при индивидуальных обстоятельствах. Родственники военных, погибших во время своей воинской обязанности, могут рассчитывать на начисление от государства.

Главным условием для выплаты является то, что эти лица должны быть жителями Киева, как сообщили на сайте КГГА. Киев ежемесячно выплачивает несовершеннолетним детям погибших защитников по 14 165 гривен, а другим членам семей – 30 тысяч гривен ежегодно.

"Кроме того, по 30 тысяч гривен ежегодно Киев выплачивает членам семей Защитников и Защитниц, погибших в результате ранений во время российско-украинской войны. В 2023 году такую помощь от города уже получили около 1 800 членов семей на общую сумму более 53 миллионов гривен", — как говорится на сайте.

Куда лицу нужно обращаться

Чтобы получить материальную помощь, следует обратиться в Департамент социальной политики КГГА. Кроме того, при наличии дополнительных вопросов можно получить консультацию в КБУ "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО" ("Киев Милитари Хаб") по адресу: ул. Бастионная, 11 или по телефону горячей линии: 0800-300-633.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине в 2024 году планируется пересмотреть выплату социальной помощи и отвязать ее от прожиточного минимума.