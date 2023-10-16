Більше 14 тисяч гривень щомісяця: хто з українців може отримати виплату та за яких умов

За наявністю запитань можна проконсультуватись

Українці щомісячно отримають різні види соціальних виплат за індивідуальних обставин. Родичі військових, які загинули під час свого військового обов'язку, можуть розраховувати на нарахування від держави.

Головною умовою для виплати є те, що ці особи мають бути жителями Києва, як повідомили на сайті КМДА. Київ щомісячно виплачує неповнолітнім дітям загиблих захисників по 14 165 гривень, а іншим членам сімей — 30 тисяч гривень щорічно.

"Окрім того, по 30 тисяч гривень щорічно Київ виплачує членам сімей Захисників та Захисниць, які загинули внаслідок поранень під час російсько-української війни. У 2023 році таку допомогу від міста вже отримали близько 1 800 членів сімей на загальну суму понад 53 мільйони гривень", — як мовиться на сайті.

Куди особі треба звертатись

Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно звернутися до Департаменту соціальної політики КМДА. Окрім того, за наявністю додаткових запитань, можна отримати консультацію в КБУ "Київський міський центр надання допомоги учасникам АТО" ("Київ Мілітарі Хаб") за адресою: вул. Бастіонна, 11 чи за телефоном гарячої лінії: 0800-300-633.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні у 2024 році планують переглянути виплату соціальної допомоги та відв’язати її від прожиткового мінімуму.