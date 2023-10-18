Жителі шести областей України отримають 3 600 гривень: що потрібно для цього

Є два способи подання заявок

Під час воєнного стану громадяни України можуть розраховувати на різні види грошової допомоги. Однією з таких є виплата від Естонії 2023 в розмірі 3 600 гривень.

Як мовиться на сайті організації, впродовж трьох місяців буде надаватись виплата у розмірі 3 600 грн на місяць українцям, які проживають на одній із шести прифронтових областей.

Жителі яких областей отримають грошову допомогу

Програмою можуть скористатися жителі шести областей: Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської.

Рішення про надання допомоги буде прийматися на підставі інформації, яку ви надасте про себе у телефонній розмові з командою Естонської ради у справах біженців або шляхом подання онлайн-запиту.

Як отримати допомогу від Естонії 2023

На сайті організації вже є алгоритм заповнення анкети на виплати.

Слід зауважити, у разі, якщо домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми.

Якщо стосовно заяви було ухвалено позитивне й остаточне рішення, то протягом 3 місяців приходитиме вказана сума.

Як подати заявку на виплати від Естонії 2023

Перший спосіб полягає у тому, що особа подзвонить на 067 105 28 03 (з понеділка по середу з 09:00 до 12:00) і скаже всю необхідну інформацію.

Під час дзвінка натисніть потрібну кнопку: 1 – Харківська, Донецька, 2 – Запорізька, Луганська та 3 – Херсонська, Миколаївська.

Якщо звернення буде попередньо схвалено, номер телефону додадуть до бази даних. Тоді можна буде заповнити онлайн-форму. Вас можуть попросити надати додаткову інформацію на електронну пошту. На сторінці сайту можна буде відстежити статус заявки.

Другий спосіб підходить для жителів тимчасово окупованих територій – потрібно подати запит на сайті. Результати вам надішлють на електронну пошту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що підприємці можуть розраховувати на щонайменше 67 тисяч гривень.