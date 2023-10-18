Жители шести областей Украины получат 3600 гривен: что нужно для этого

Есть два способа подачи заявок

Во время военного положения граждане Украины могут рассчитывать на разные виды денежной помощи. Одной из таких является выплата от Эстонии 2023 года в размере 3 600 гривен.

Как говорится на сайте организации, в течение трех месяцев будет предоставляться выплата в размере 3 600 грн в месяц украинцам, проживающим в одной из шести прифронтовых областей.

Жители каких областей получат денежную помощь

Программой могут воспользоваться жители шести областей: Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской.

Решение о предоставлении помощи будет приниматься на основании информации, которую вы предоставите о себе в телефонном разговоре команде Эстонского совета по делам беженцев или путем подачи онлайн-запроса.

Как получить помощь от Эстонии 2023

На сайте организации уже есть алгоритм заполнения анкеты в рассрочку.

Следует заметить, что в случае, если домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы.

Если в отношении заявления было принято положительное и окончательное решение, то в течение трех месяцев будет приходить указанная сумма.

Как подать заявку на выплаты от Эстонии 2023 года

Первый способ состоит в том, что человек позвонит на 067 105 28 03 (с понедельника по среду с 09:00 до 12:00) и скажет всю необходимую информацию.

Во время звонка нажмите требуемую кнопку: 1 – Харьковская, Донецкая, 2 – Запорожская, Луганская и 3 – Херсонская, Николаевская.

Если обращение будет предварительно одобрено, номер телефона будет добавлен в базу данных. Тогда можно будет заполнить онлайн-форму. Вас могут попросить предоставить дополнительную информацию по электронной почте. На странице сайта можно будет отследить статус заявки.

Второй способ подходит для жителей временно оккупированных территорий – нужно подать запрос на сайте. Результаты вам пришлют на электронную почту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что предприниматели могут рассчитывать на минимум 67 тысяч гривен.