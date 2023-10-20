Страна ЕС заплатит украинским беженцам за возвращение домой: названа сумма

От украинских беженцев для выплат требуют предоставить билет домой

В Норвегии пообещали каждому украинскому беженцу выплатить крупную сумму. Власти страны озвучили главное условие.

Деньги украинцы могут получить за возвращение домой. Об этом говорится в заявлении Норвежского иммиграционного управления.

"Вы не можете получить пособие на репатриацию, если вы являетесь гражданином Норвегии. Какая поддержка вам будет оказана? 17 500 норвежских крон (1,2 тыс. долларов – ред.,) наличными для возвращения домой и восстановления в Украине. UDI не может помочь вам с транспортом в Украину", – отмечают в ведомстве.

Так, отмечается, что, если украинцы, имеющие статус коллективной защиты, вид на жительство в Норвегии, купят билет домой и предоставят его властям, получат 17,5 тыс. крон (1,2 тыс. долларов).

"В этих билетах должно быть указано, что какой бы вид транспорта вы ни использовали, он доставит вас как можно ближе к конечному пункту назначения", – отмечают в организации.

Кроме того, нужно оформить специальное "Уведомление о переезде" (Переезд из Норвегии). Для этого украинцам следует собрать такой пакет документов:

· Копия уведомления о переезде (выезде из Норвегии) с подтверждением или печатью из Государственного регистра народонаселения (Folkeregisteret)/налоговой инспекции.

· Подтверждение от NAV, муниципалитета или государственного учреждения о том, что было подано уведомление о переезде

· Цифровая квитанция из Налоговой администрации Норвегии (Skatteetaten), подтверждающая, что было подано уведомление о переезде.

Отмечается, что заявление о выезде из страны несовершеннолетних детей подают их родители или опекуны. Кроме того, если ребенок путешествует только с одним из родителей, то другой родитель должен предоставить письменное подтверждение согласия на возвращение.

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