Країна ЄС заплатить українським біженцям за повернення додому: названо суму

Від українських біженців для виплат вимагають надати квиток додому

У Норвегії пообіцяли кожному українському біженцю виплатити велику суму. Влада країни озвучила головну умову.

Гроші українці можуть одержати за повернення додому. Про це йдеться у заяві Норвезького імміграційного управління.

"Ви не можете отримати допомогу на репатріацію, якщо ви є громадянином Норвегії. Яка підтримка вам буде надано? 17 500 норвезьких крон (1,2 тис. доларів – ред.,) готівкою для повернення додому та відновлення в Україні. UDI не може допомогти вам із транспортом до України", – зазначають у відомстві.

Так, зазначається, що якщо українці, які мають статус колективного захисту, посвідку на проживання в Норвегії, куплять квиток додому та нададуть його владі, отримають 17,5 тис. крон (1,2 тис. доларів).

"У цих квитках має бути зазначено, що який би вид транспорту ви не використовували, він доставить вас якомога ближче до кінцевого пункту призначення", - зазначають в організації.

Крім того, потрібно оформити спеціальне "Повідомлення про переїзд" (Переїзд із Норвегії). Для цього українцям слід зібрати такий пакет документів:

· Копія сповіщення про переїзд (виїзд з Норвегії) з підтвердженням або печаткою з Державного регістру народонаселення (Folkeregisteret)/податкової інспекції.

· Підтвердження від NAV, муніципалітету чи державної установи про те, що було подано повідомлення про переїзд

· Цифрова квитанція з Податкової адміністрації Норвегії (Skatteetaten), що підтверджує, що було подано повідомлення про переїзд.

Зазначається, що заяву про виїзд із країни неповнолітніх дітей подають їхні батьки чи опікуни. Крім того, якщо дитина подорожує лише з одним із батьків, то інший має надати письмове підтвердження згоди на повернення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Україні хочуть переглянути розмір соцвиплат.