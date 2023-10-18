Пенсии для людей, которые продолжают работать: как рассчитывается сумма выплаты

Последнее перечисление произошло в апреле

Пенсионер, который сначала вышел на отдых и получал соответствующие выплаты, а затем трудоустроился, не может получать в дальнейшем деньги. Возобновление пенсии и ее перерасчет будут осуществляться уже после увольнения.

По данным сайта Факты ICTV, пенсия работающего пожилого человека колеблется от 2 093 до 3 120 гривен. Ее размер зависит от возраста и стажа человека.

Как рассчитывается такая пенсия

Есть три показателя, которые будут влиять на размер

среднемесячной зарплаты за три предыдущих года;

коэффициента, определенного из зарплаты пенсионера и его соотношение со средним значением заработной платы по Украине;

коэффициента стажа.

Размер пенсии работающих лиц в 2023 году

2 093 грн – независимо от возраста;

2 760 грн – в возрасте до 70 лет при 30-35 годах стажа;

3 тыс. грн – в возрасте 70-75 лет при 30-35 годах стажа;

3 тыс. грн – в возрасте 75-80 лет при 20-25 годах стажа;

3 120 грн – в возрасте от 80 лет при 20-25 годах стажа.

В апреле этого года произошел последний перерасчет выплат пенсионерам, достигшим 80 лет. Он затронул тех, кто получил еще не менее двух лет страхового стажа. Пенсии выросли у 401 тыс. украинцев в среднем на 221,74 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые пожилые лица могут получить дополнительные деньги от государства при условии, что они не работают и удерживают несовершеннолетних украинцев. Заявление следует подать в отделение ПФУ.