Пенсии для людей, которые продолжают работать: как рассчитывается сумма выплаты
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Последнее перечисление произошло в апреле
Пенсионер, который сначала вышел на отдых и получал соответствующие выплаты, а затем трудоустроился, не может получать в дальнейшем деньги. Возобновление пенсии и ее перерасчет будут осуществляться уже после увольнения.
По данным сайта Факты ICTV, пенсия работающего пожилого человека колеблется от 2 093 до 3 120 гривен. Ее размер зависит от возраста и стажа человека.
Как рассчитывается такая пенсия
Есть три показателя, которые будут влиять на размер
- среднемесячной зарплаты за три предыдущих года;
- коэффициента, определенного из зарплаты пенсионера и его соотношение со средним значением заработной платы по Украине;
- коэффициента стажа.
Размер пенсии работающих лиц в 2023 году
- 2 093 грн – независимо от возраста;
- 2 760 грн – в возрасте до 70 лет при 30-35 годах стажа;
- 3 тыс. грн – в возрасте 70-75 лет при 30-35 годах стажа;
- 3 тыс. грн – в возрасте 75-80 лет при 20-25 годах стажа;
- 3 120 грн – в возрасте от 80 лет при 20-25 годах стажа.
В апреле этого года произошел последний перерасчет выплат пенсионерам, достигшим 80 лет. Он затронул тех, кто получил еще не менее двух лет страхового стажа. Пенсии выросли у 401 тыс. украинцев в среднем на 221,74 грн.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторые пожилые лица могут получить дополнительные деньги от государства при условии, что они не работают и удерживают несовершеннолетних украинцев. Заявление следует подать в отделение ПФУ.