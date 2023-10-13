Государство выплатит дополнительные деньги к пенсии, но есть одно условие: что нужно для этого
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В некоторых случаях выплата может завершиться
У некоторых пенсионеров могут увеличиться пенсии путем надбавок при разных обстоятельствах. На средства рассчитывают те, кто не работает и содержит несовершеннолетних детей.
Как говорится в законах "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сумма доплаты таким пенсионерам равна 150 гривнам.
Для получения такой надбавки следует подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии, добавив к нему документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.
Документами, подтверждающими, что заявитель не работает, могут быть трудовая книжка, индивидуальные сведения о застрахованном лице, сведения об отсутствии информации о государственной регистрации физического лица – предпринимателя.
Прибавка будет назначена на основе
- паспорта;
- идентификационного кода;
- трудовой книжки пенсионера;
- свидетельства о рождении детей;
- справки уполномоченных органов по месту жительства о содержании или совместном проживании с пенсионером.
Прибавку выплачивают, пока детям иждивенцам не исполнится 18 лет.
Стоит заметить, что по некоторым обстоятельствам выплаты прекращаются, а именно если пенсионеры нашли работу или уже занялись бизнесом как ФЛП.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о, может ли пожилой человек получать пенсию по возрасту, если он вышел на работу.