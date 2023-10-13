Государство выплатит дополнительные деньги к пенсии, но есть одно условие: что нужно для этого

В некоторых случаях выплата может завершиться

У некоторых пенсионеров могут увеличиться пенсии путем надбавок при разных обстоятельствах. На средства рассчитывают те, кто не работает и содержит несовершеннолетних детей.

Как говорится в законах "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сумма доплаты таким пенсионерам равна 150 гривнам.

Для получения такой надбавки следует подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии, добавив к нему документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

Документами, подтверждающими, что заявитель не работает, могут быть трудовая книжка, индивидуальные сведения о застрахованном лице, сведения об отсутствии информации о государственной регистрации физического лица – предпринимателя.

Прибавка будет назначена на основе

паспорта;

идентификационного кода;

трудовой книжки пенсионера;

свидетельства о рождении детей;

справки уполномоченных органов по месту жительства о содержании или совместном проживании с пенсионером.

Прибавку выплачивают, пока детям иждивенцам не исполнится 18 лет.

Стоит заметить, что по некоторым обстоятельствам выплаты прекращаются, а именно если пенсионеры нашли работу или уже занялись бизнесом как ФЛП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о, может ли пожилой человек получать пенсию по возрасту, если он вышел на работу.