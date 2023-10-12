Пенсионеры могут рассчитывать на доплату в размере 15%: какие условия

Сумма может увеличиваться, если прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц возрастет

Пенсионеры в Украине получают разные надбавки и доплаты к своим выплатам. Люди, имеющие стаж выше страховой нормы, будут ждать 313 гривны.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата в размере 20,93 гривны начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа. Такая доплата выплачивается, если у мужчин стаж выше 35 лет, а у женщин — 30 лет.

Согласно данным, сумма доплаты не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту. Некоторые лица могут получить 20,93 гривны, потому что минимальный прожиточный стаж для нетрудоспособных лиц — 2093 гривен.

То есть если у человека 15 лет сверхурочного стажа, то ему выплатят доплату в размере 313,95 гривны.

На такую доплату рассчитывают лица, получающие пенсию за выслугу лет.

Следует отметить, что пожилым людям, что работают, доплата за сверхурочный стаж будет перечислена уже после увольнения с работы в случае, если вырастет прожиточный минимум.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, может ли вышедший на работу пенсионер в дальнейшем получать пенсию за выслугу лет и одновременно работать.