Пенсіонери можуть розраховувати на доплату в розмірі 15%: які умови

Сума може збільшуватись, якщо прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте

Пенсіонери в Україні отримують різні надбавки та доплати до своїх виплат. Люди, що мають стаж вищий за страхову норму, чекатимуть на 313 гривні.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплата в розмірі 20,93 гривні нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж. така доплата виплачується, якщо у чоловіків стаж вище понад 35 років, а у жінок — 30 років.

Згідно з даними, сума доплати не може перевищувати 1% від мінімальної пенсії за віком. Тож, деякі особи можуть отримати 20,93 гривні, бо мінімальний прожитковий стаж для непрацездатних осіб — 2093 гривень.

Тобто, якщо у людини 15 років понаднормового стажу, то йому виплатять доплату в розмірі 313,95 гривні.

На таку доплату розраховують особи, що отримують пенсію за вислугу років.

Слід зазначити, що літнім людям, які працюють, доплату за понаднормовий стаж буде перераховано вже після звільнення з роботи у разі, якщо зросте прожитковий мінімум.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи може пенсіонер, що вийшов на роботу, надалі отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати.