Пенсіонер вийшов на роботу: чи зможе він надалі отримувати виплати за вислугу років

Знайти відповідь можна у законі

Деякі літні люди в Україні можуть вийти на пенсію за вислугу років. У громадян постало запитання, чи буде продовжувати отримувати таку виплату особа, яка знову працевлаштувалася.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", літня людина в обов'язковому порядку маж повідомляти про факт того, що вона працевлаштувалась. А також, якщо громадянин звільнився з роботи.

Згідно з законом, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні можуть автоматично отримати додаткові гроші до своїх "вікових" виплат. Сума надбавки складає 25 відсотків і вона передбачена проєктом Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики та Організацією Об'єднаних Націй.