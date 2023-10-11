Пенсионер вышел на работу: сможет ли он в дальнейшем получать выплаты за выслугу лет

Найти ответ можно в законе

Некоторые пожилые люди в Украине могут выйти на пенсию за выслугу лет. У граждан встал вопрос, будет ли продолжать получать такую выплату снова трудоустроившееся лицо.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пожилой человек в обязательном порядке может сообщать о том, что он трудоустроился. А также, если гражданин уволился с работы.

Согласно закону, пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, дающей право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры в Украине могут автоматически получить дополнительные деньги к своим "возрастным" выплатам. Сумма надбавки составляет 25 процентов и предусмотрена проектом Пенсионного фонда Украины, Министерства социальной политики и Организацией Объединенных Наций.