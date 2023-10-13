Держава виплатить додаткові гроші до пенсії, але є одна умова: що потрібно для цього

У деяких випадках виплата може завершитись

У деяких пенсіонерів можуть збільшитись пенсії шляхом надбавок за різних обставин. На кошти розраховують ті, хто не працює та утримує неповнолітніх дітей.

Як мовиться у законах "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", сума доплати таким пенсіонерам дорівнює 150 гривням.

Для отримання такої надбавки, слід подати заяву у відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи, що засвідчують особу, родинні відносини та вік утриманця, що підтверджують перебування його на змісті заявника.

Документами, що підтверджують, що заявник не працює, можуть бути трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця.

Надбавку буде призначено на основі

паспорта;

ідентифікаційного коду;

трудової книжки пенсіонера;

свідоцтва про народження дітей;

довідки уповноважених органів за місцем проживання про утримання чи спільне проживання із пенсіонером.

Надбавку виплачують, поки дітям-утриманцям не виповниться 18 років.

Варто зауважити, що за деякими обставинами виплати припиняються, а саме — якщо пенсіонери знайшли роботу або вже зайнялися бізнесом як ФОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про, чи може літня людина отримувати пенсію за віком, якщо вона вийшов на роботу.