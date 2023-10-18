Пенсії для людей, що подовжують працювати: як розраховується сума виплати

Останнє перерахування відбулось у квітні

Пенсіонер, який спочатку вийшов на відпочинок і отримував відповідні виплати, а потім працевлаштувався, не може надалі отримувати гроші. Відновлення пенсії і її перерахунок здійснюватиметься вже після звільнення.

За даними сайту Факти ICTV, пенсія літної особи, що працює, коливається від 2 093 до 3 120 гривень. Її розмір залежить від віку та стажу людини.

Як розраховується така пенсія

Є три показники, які впливатимуть на розмір

середньомісячної зарплати за три попередні роки;

коефіцієнта, визначеного на підставі зарплати пенсіонера та її співвідношення із середнім значенням заробітної плати по Україні;

коефіцієнта стажу.

Розмір пенсії осіб, що працюють, у 2023 році

2 093 грн – незалежно від віку;

2 760 грн – у віці до 70 років при 30-35 роках стажу;

3 тис. грн – у віці 70-75 років при 30-35 роках стажу;

3 тис. грн – у віці 75-80 років при 20-25 роках стажу;

3 120 грн – у віці від 80 років при 20-25 роках стажу.

У квітні цього року відбувся останній перерахунок виплат пенсіонерам, які досягли 80 років. Він торкнувся тих, хто отримав ще не менше двох років страхового стажу. Пенсії зросли у 401 тис. українців у середньому на 221,74 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі літні особи можуть отримати додаткові гроші від держави за умови, що вони не працюють та утримують неповнолітніх українців. Заяву треба подати у відділення ПФУ.