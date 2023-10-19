Разовая помощь в 190 тыс. грн для бойцов: при каких условиях и кому начислят выплаты

Есть 8 категорий бойцов

В разных условиях бойцы в Украине могут получить денежную помощь. Одна из таких выплат предусмотрена для черновицких военных, которые будут рассчитывать на 190 тысяч гривен.

Как сообщает Черновицкий областной совет на странице Facebook, 8 военных и 5 семей военных получат разовую адресную помощь на общую сумму 190 тыс. грн. Заявления от них были рассмотрены во время заседания постоянной комиссии по предоставлению адресной материальной помощи в рамках Региональной программы социальной поддержки участников АТО/ООС, Защитников и Защитниц и членов их семей.

Выплаты по такой программе предусмотрены:

демобилизованным лицам, принимавшим участие в АТО/ООС, мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины и защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

семьям погибших/умерших защитников и защитниц Украины.

членам семей погибших/умерших волонтеров;

пострадавшим участникам революции достоинства и их членам семей;

членам семей лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

военным капелланам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и не в состоянии самостоятельно их преодолеть.

Эти средства будут выделяться из областного бюджета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на дополнительное денежное вознаграждение будут рассчитывать 10 категорий военных.