Месячная зарплата военных задерживается: от чего это зависит и как она начисляется

Юрист дал ответ

Иногда бывают ситуации, когда месячное денежное обеспечение украинских бойцов, состоящее из многих выплат, государство может вовремя не начислить. Это может быть по 2 причинам — отсутствию средств в бюджете и ненадлежаще сформированным запросам на выплату зарплаты воинским частям.

Как говорит юрист Ростислав Кравец для Факты ICTV, деньги, которые они получают в период действия военного положения, имеют несколько позиций: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение в виде премий от 30 до 100 тыс. грн.

Когда поступает зарплата военному

Украинские защитники получают заработную плату на банковские карты.

Выплаты поступают в два этапа: с 5 по 15 число месяца – аванс, а с 25 числа до начала следующего месяца – основная сумма денежного обеспечения. Все зависит от воинских частей и рода войск.

"Все зависит от воинских частей и рода войск. Я имею в виду Национальную гвардию и Министерство обороны ", — рассказывает юрист Ростислав Кравец.

По каким причинам выплаты могут вовремя не поступать

По словам юриста, задержка оплаты может быть по нескольким причинам:

отсутствие средств в бюджете;

ненадлежаще сформированы запросы на выплату зарплаты воинским частям.

"Сразу в з/п включают непосредственно дополнительные выплаты по участию в боевых действиях или пребыванию в зоне боевых действий. Это также требует определенного времени на согласование, поэтому могут быть задержки и по этому поводу также", — добавляет юрист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные при некоторых условиях могут ждать от 250 тысяч гривен.