Выплатят 50% от месячного обеспечения: кому из военных начислят денежную помощь

Есть много факторов, которые будут учтены

Военным в Украине за свою работу осуществляют выплату месячного денежного обеспечения. После увольнения с военной службы они будут ждать единовременной финансовой помощи.

Как говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", военные могут получить 50% или 25% месячного денежного обеспечения.

Какие выплаты получат бойцы

Военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, выплачивается единовременная денежная помощь в следующих размерах:

1) 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы – тем, которые увольняются с военной службы:

по состоянию здоровья

по собственному желанию во время действия военного положения (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины);

2) 50 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы:

в связи с истечением срока контракта;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием (по желанию военнослужащего);

в связи с выявлением одного из оснований, указанных в пунктах 1 и 9 части второй статьи 31 Закона Украины "О разведке";

в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;

в связи с отзывом мандата о праве осуществления военной капелланской деятельности;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);

по соглашению сторон — в случае приобретения военнослужащим права на пенсию за выслугу лет;

которые заключили контракт сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту, не выразили желание продолжать военную службу во время особого периода;

проходящие военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта, не выразили желания продолжать военную службу во время особого периода;

в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту военнослужащими, проходившими военную службу по контракту, заключенному на условиях.

3) 25 процентов месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более – тем, которые увольняются с военной службы по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам в мирное время

Военнослужащим военной службы по призыву лиц офицерского состава единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения выплачивается в случае увольнения с военной службы по следующим основаниям:

в связи с истечением установленных сроков военной службы;

по состоянию здоровья; по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины (в мирное время);

в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные или их семьи могут получить 8 разных выплат.