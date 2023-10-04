Виплатять 50% від місячного забезпечення: кому з військових нарахують грошову допомогу

Є багато факторів, які будуть враховані

Військовим в Україні за свою роботу здійснюють виплату місячного грошового забезпечення. Після звільнення з військової служби вони чекатимуть на одноразову фінансову допомогу.

Як мовиться в проєкті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб", військові можуть отримати 50% або 25% місячного грошового забезпечення.

Які виплати отримають бійці

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

1) 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби – тим, які звільняються з військової служби:

за станом здоров’я

за власним бажанням під час дії воєнного стану (для військовослужбовців з-поміж іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України);

2) 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – тим, які звільняються з військової служби:

у зв’язку із закінченням строку контракту;

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

у зв’язку із виявленням однієї з підстав, зазначених у пунктах 1 і 9 частини другої статті 31 Закону України "Про розвідку";

у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;

у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;

через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);

за угодою сторін — у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років;

які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах.

3) 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – тим, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин у мирний час

Військовослужбовцям військової служби за призовом осіб офіцерського складу одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення виплачується у разі звільнення з військової служби за такими підставами:

у зв’язку із закінченням установлених строків військової служби;

за станом здоров’я; через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (в мирний час);

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові або їх родини можуть отримати 8 різних виплат.