От 250 тысяч гривен: кто из военных будет ждать выплаты и при каких условиях

Эти деньги будут предоставляться в рамках программы

Некоторым военным в Украине могут выплатить дополнительные средства на собственное дело. Эти гранты будут предоставляться ветеранам и членам их семей на свой бизнес.

Как говорят в Верховной Раде Украины, есть три направления выплаты денег, которые содержат разные суммы и условия. Документы могут подать в украинском приложении "Действие" (Более распространённый украинский вариант — "Дія").

Какие правила выплаты гранта

1 млн гривен — такую сумму может получить ветеран, который до этого был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие получения этой выплаты – создание от 4 рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь, как и во второй программе, софинансирование будет 70% на 30%.

500 тысяч гривен — предоставляется члену семьи участника боевых действий, если в бизнесе будет не менее двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе: 70% вносит государство, 30% должны быть собственными средствами нового предпринимателя.

— предоставляется члену семьи участника боевых действий, если в бизнесе будет не менее двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе: 70% вносит государство, 30% должны быть собственными средствами нового предпринимателя. 250 тысяч гривен — начисляется на собственный бизнес при создании в нем по меньшей мере одного рабочего места.

"Все заявки на гранты будут приниматься через Дыю. Все будет просто, понятно и удобно ", — резюмировал Денис Шмигаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные или их семьи могут получить 8 разных выплат.