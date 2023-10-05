Від 250 тисяч гривень: хто з військових чекатиме на виплату та за яких умов

Ці гроші надаватимуться в рамках програми

Деяким військовим в Україні можуть виплатити додаткові кошти на власну справу. Ці гранти будуть надаватись ветеранам та членам їх сімей на власний бізнес.

Як кажуть у Верховній Раді України, є три напрямки виплати грошей, які вміщують в собі різні суми та умови. Документи можуть подати в українському застосунку "Дія".

Які правила виплати гранту

1 млн гривень — таку суму може отримати ветеран, який був до цього підприємцем та не менш аніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова отримання цієї виплати — створення від 4 робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само як і в другій програмі, співфінансування буде 70% на 30%.

500 тисяч гривень — надається члену сім'ї учасника бойових дій, якщо у бізнесі буде щонайменше два робочих місця. Співфінансування за цією програмою: 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.

— надається члену сім'ї учасника бойових дій, якщо у бізнесі буде щонайменше два робочих місця. Співфінансування за цією програмою: 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця. 250 тисяч гривень — нараховується на власний бізнес за умови створення в ньому щонайменше одного робочого місця.

"Всі заявки на гранти прийматимуться через Дію. Все буде просто, зрозуміло та зручно", — резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові або їх родини можуть отримати 8 різних виплат.