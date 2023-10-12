Военные могут рассчитывать почти на 188 тысяч гривен при двух условиях: что нужно сделать

Прожиточный минимум вырос, поэтому сумма этой выплаты выросла

Получившие ранения бойцы имеют право на выплаты "боевых" в размере 100 тысяч гривен. Им также начислят единовременную денежную выплату, размер которой зависит от степени утраты трудоспособности.

Как сказал представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Шевченковского района Киева Сергей Рунчев на брифинге в Military Media Center, единовременная денежная помощь военнослужащим назначается и выплачивается в двух случаях. Она насчитывается в пределах от 400 до 70-кратного прожиточного минимума.

Случаи, когда боец может получить ОГД

в случае установления инвалидности в результате ранения (контузии, травмы или увечья) при исполнении обязанностей военной службы;

в случае установления инвалидности, наступившей вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.

В этих случаях размер денежной помощи в зависимости от установленной группы инвалидности составляет:

от 250 до 400-кратного прожиточного минимума (в случае выполнения воинского; обязанности);

от 70 до 120-кратного прожиточного минимума во время прохождения военной службы.

Стоит напомнить, что прожиточный минимум на 1 января года составляет 2 684 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при некоторых условиях у военных могут забрать часть ежемесячных выплат.